Çorum Şeker Fabrikası, üreticiyi teknoloji ile buluşturdu

Yeni pancar alım sezonunu 23 Eylül 2019 Pazartesi günü düzenlenen törenle başlatan Çorum Şeker Fabrikası aynıca yeni oluşturulan randevulu pancar alım sistemi ile çiftçilerin fabrikada bekleme süresi minimuma da indirdi.

Çorum bölgesinde ilk kez kullanılan pancar temizleme yükleme makinesi sayesinde pancar üreticisi çiftçinin artık daha verimli üretim yapabileceği de belirtildi.

Çorum Şeker Fabrikası yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; “Çiftçi pancarını hangi gün sökmesi gerekiyorsa o gün söküyor, tarlasının bir köşesinde bekletiyor. Bu makineler ile toprağını eleyip otundan ayırarak pancarın temizlenmesi sağlanıyor. Örneğin daha önceden 500 ton pancarın nakliyesi 20 günde yapılırken şu anda bu makineler sayesinde nakliye 1 günde tamamlanabiliyor. Bu da ciddi anlamda zamandan tasarruf sağlayarak iş verimini arttırıyor. Çorum Şeker’in temizleme - yükleme makineleri bölgedeki toplam pancar üretiminin yarısına hizmet verebiliyor” ifadeleri yer aldı.

BARKOD SİSTEMİYLE DÜZENLİ TESLİMAT

Ayrıca Çorum Şeker tarafından yeni oluşturulan randevulu pancar alım sistemi ile çiftçilerin fabrikada bekleme süresinin minimuma indirildiği açıklandı.

Pancar üreticilerine giden SMS ile bir sonraki hafta içerisinde hangi gün, kaç ton pancar getireceğinin bilgisi paylaşılıyor. Kendisine gönderilen barkod numarası ile pancarını fabrikaya teslim eden çiftçiler sıra beklemeden, planlı bir şekilde işlerini tamamlıyor. Bu sistem sayesinde tüm alım ve nakliye süreci kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Çiftçiler ve nakliyeciler hem fabrikadaki trafiğin azalmasından hem de düzenli pancar teslimatından oldukça memnun.

(Volkan SINAYUÇ)