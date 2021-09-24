Çorum Şeker Fabrikası'nda 4. pancar alım kampanyası başladı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, 2021 yılı pancar alım ve işleme sezonunu başlatmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Dünya şeker pancarı üretiminin yüzde 6'sını Türkiye'nin karşıladığını belirten Çiftçi, "Ülkemizde 33 şeker fabrikası var. Bu fabrikalar yıllık 3,5 milyon ton şeker üretim kapasitesine sahip. Bu, ülkemiz açısından iyi bir rakam." ifadelerini kullandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da tarımın öneminin her geçen gün arttığını vurgulayarak, sezonun hayırlı olmasını diledi.

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi ise bu yıl Çorum başta olmak üzere Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir olmak üzere 6 ilde şeker pancarı alımı gerçekleştireceklerini anlattı.

Bu yıl 2 bin 563 çiftçinin ürettiği 730 bin ton pancar alımını gerçekleştireceklerini dile getiren Safi, şunları kaydetti:

"Bu yıl 6 ilde 115 bin dekarlık alanda üretilen 730 bin ton civarındaki pancar alımında 100 bin ton şeker, 180 bin ton küspe, 80 bin ton paketlenmiş küspe ve 32 bin ton da melas üreteceğiz. Alımını yapacağımız pancara karşılık çiftçimize 300 milyon lira civarında bedel ödeyeceğiz. 35 milyon lira da nakliye bedeli ödeyeceğiz. Yeni sezonumuzun bütün üreticilerimize, çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından sezonun ilk pancarını teslim eden üreticilerine hediyeler verildi.

Daha sonra dualar eşliğinde kesilen kurban ile Çorum Şeker Fabrikası'nda 4. pancar alım kampanyası başlatıldı.