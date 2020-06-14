“Çorum Şeker Fabrikası da iktidarımızda kamulaşacak”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile ilimize gelen CHP Milletvekilleri, köylerde yaptıkları inceleme sırasında görüştükleri kadın çiftçilerin BAĞ-KUR primlerine devletin destek sağlaması önerisini gündeme alarak TBMM’ye bu konuda bir kanun teklifi hazırlayarak sunma kararı aldı.

CHP İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuyu gündeme getiren CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Çorum’da görüştükleri kadın çiftçinin bir önerisinin kendilerinin de dikkatini çektiğini belirterek kadın çiftçilerin BAĞ-KUR primlerine devlet desteği getirilmesine yönelik bir kanun teklifi hazırlayarak TBMM’ye sunacaklarını açıkladı.

KADIN ÇİFTÇİLER İÇİN PRİM DESTEĞİ

Köylerde hem kadın hem erkeklerin birlikte çalıştığını, aile olarak çalıştıkları için ayrı ayrı BAĞ-KUR primi ödemek zorunda oldukları için büyük külfet çektiklerini ifade eden Köksal, “Bugün Çorum köylerinde bir kadın çiftçilerimizden bir öneri geldi. Onlar BAĞ-KUR primlerini ödeyemediklerini söylediler. Birçoğu aile işçisi. Aile içerisindeki çiftçiler. Hem eşi hem de evdeki kadın çalışıyor. İki eş birden bu işi yapıyor. BAĞ-KUR diyor ki hem eşinin primi yatacak hem de seninki yatacak. İkisi çok ağır geliyor çiftçiye. Zaten bir taneyi zar zor ödeyemiyoruz diyorlar. Hiç olmazsa benimkinin bir miktarını devlet karşılasa ben yarınıma daha güvenle bakacağım diyor. Bu konuda da CHP olarak biz bir kanun teklifi vereceğiz. Bunun da çalışmasını yapacağız. Genç kadın çiftçilerimize önem veriyoruz. Onların emeğinin yok sayılmasını istemiyoruz. CHP iktidarında çiftçilerin yüzleri gülecek diyoruz. Çocukların yatağa aç girmediği, herkesin insanca yaşadığı bir Türkiye diliyoruz” şeklinde konuştu.

Çorum’a beşinci kez geldiğini belirterek ülkemizdeki yaşanan ani sıcaklık değişimlerinin çiftçiyi zarara uğrattığını belirten CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal, gün boyunca vatandaşla, çiftçilerle ve sivil toplum kuruluşları ile görüşerek sorunları yerinde tespit ettiklerini vurguladı.

“ÇORUM’UN VERİMLİ OLAN TOPRAKLARI SULANAMIYOR”

Çorum’un aslında verimli topraklara sahip olduğunu ancak sulama sıkıntısı bulunduğunu anlatan Milletvekili Köksal, “Yıllarca AKP iktidarına yüksek oranda oy vermiş, belediye kazandırmış Çorum’da ne yazık ki hala daha çiftçinin yaşadığı sulama sıkıntısını çözememişler. Bunu hayal olarak gören bir iktidar var. Biz diyoruz ki, önce hayal edin sonra biz yapalım. CHP iktidarında Çorum’un o hayali de gerçekleşecek. Burada bunun sözünü hepimiz veriyoruz. Kuraklık sıkıntısı yaşanıyor ama bunu aşabilmek için sulama sorunun çözülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“GENÇ NÜFUS ARTIK KÖYDE KALMIYOR”

Köylerde görüştükleri çiftçilerin genç nüfusun kentlere göç ederek çiftçilikten uzaklaştığını, bunun ülkenin genel bir sorunu olduğunu ve bunun temel nedeninin çiftçinin zarar etmesi olduğunu belirten Köksal, “Her yerde karşılaştığımız manzara budur. Çiftçi zarar ediyor, borcunu borçla kapatmaya çalışıyor. Girdi maliyetleri sürekli artıyor. Çiftçinin borcu bugün 160 milyara dayanmış. Korona salgını döneminde de destek alamadılar. Çiftçinin 160 milyarlık borcunun sadece 6 milyarlık bölümünü ertelediler. Çiftçi artık planlı tarım istiyor. Bizim toprağımızda ne yetiştirilir, verimi hangi üründe fazla alırız. Çiftçinin bu yönde yönlendirilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Planlı tarım yapılırsa ülke ihtiyacına göre ekim yapılır. Ülke ihtiyacı ve dışarıya satılan hesaplanarak en iyi nerede en kaliteli ve verimli nerede üretecekse planlı bir tarımla üretilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Türkiye’nin planlı bir tarım politikası yok. Her gelen tarım bakanı kendine özgü politikasını uyguluyor. Çiftçi kaderine terkedilmiş durumda. Herkes belirsizlik içinde çiftçilik yapmaya çalışıyor” dedi.

“ŞEKER FABRİKASI’NI KAMULAŞTIRACAĞIZ”

Türkiye’de 11 tane şeker fabrikasının özelleştirme ile satıldığını aslında peşkeş çekildiğini vurgulayan ve çoğunun değerinin çok çok altında rakamlara verildiğini ifade eden Köksal, sözlerine şöyle devam etti: “Çorum’da da baktığımızda diğer satılan 10 fabrikaya da baktığımızda özelleştirme sonrası ciddi anlamda pancar üretiminin azaldığını, pancar üreticisinin üretimden koptuğunu, başka ürünlere yöneldiğini görüyoruz. Çünkü çiftçi özelleştirme öncesi aldığı kazancı özelleştirme sonrası alamadığını gördük. İnsanlar çok büyük eziyet çekiyor. Fabrika önünde saatlerce hatta günlerce beklemek zorunda kalıyorlar. Fabrikada muhatap bulunamıyor, firesi çok yüksek gösteriliyor. Polar ortalaması düşük gösteriliyor. Küspede önceden tamamını alırken şuan tamamı verilmiyor. Bunun gibi birçok sorunla pancar üreticisi boğuşmak zorunda kalıyor. Bu nedenle üretim sürecinden kopuyor. Şeker Fabrikaları satılırken toz pembe bir tablo çizilmişti. Ama gelinen noktada satılan Şeker Fabrikaları’nın olduğu illerde üreticinin ciddi anlamda zarara uğradığı, eziyet çektiği görülüyor. Özelleştirme sürecinde fabrikaları satın alan insanların şeker üretim sürecini çok da iyi bilmemesinden dolayı çiftçiye eziyet çektirdikleri görülüyor. Çiftçi bir sürü bürokratik işlemle uğraştığı için artık canından bezmiş durumda. CHP iktidarında özelleşen tüm Şeker Fabrikalarında olduğu gibi Çorum Şeker Fabrikası da yeniden devlete alınacak ve biz yeniden Çorum Şeker Fabrikasını kamulaştırıp çiftçinin yüzünü güldüreceğiz. İnsanların pancar üretiminde hak ettikleri kazancı sağlayacağız”

(Haber Merkezi)