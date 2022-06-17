Çorum, savunma sanayinde fişek ve barutla büyüyecek

SAVUNMA SANAYİ İÇİN PİLOT İLİZ

Dünya Gazetesine konuşan Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, kentin savunma sanayine iş yapmaya 6-7 yıl önce başladığını bildirerek, “Ankara’da bir dizi görüşme yaptık. Oradan yetkilileri Çorum’da tesislerimizde gezdirdik. Üç firmamız gizlilik sözleşmesi ile zaten savunma sanayine ürün üretiyor. Çok kısa bir zaman önce Milli Savunma Bakan Yardımcımız Muhsin Dere, ilçemiz Sungurlu’daki OSB’ye çok büyük fişek yatırımı yapılacağını açıkladı. Şu anda en büyük heyecanımız bu. Fişek fabrikasına bağlı olarak da yanında barutla devam edecek, altında da iki kimyasal tesisin olacağı bir holding, devam niteliğinde bir yatırım yapılacak. Belki fişek fabrikasının yatırımı bitmesini beklenmeden üretime başlayacak.” dedi.



1200 KİŞİYE İSTİHDAM

Artık teknik birçok konuda Çorum’un pilot il olduğunu ifade eden Başaranhıncal şunları kaydetti: “Yatırımlar, metropollerden Anadolu’ya kayarken, biz cazip bir kentiz. 100 yıllık sanayi kültürümüz var. Bu iki büyük yatırımın tedariki konusunda da önemli yatırım olacak. Bakanlık henüz ayrıntıları açıklamadı ama bu fişek fabrikasında 1.200 kişi çalışacak ve tesis 300 dönümlük bir arazide yer alacak. Bir holdingin yapacağı barut fabrikası ise 1.7 milyar TL’lik büyük bir yatırım.

‘DEMİRYOLU İLE DÜNYA PAZARLARINDAN DAHA ÇOK PAY ALABİLİRİZ’

TOBB’un İhracat Ofisleri projesi var. Bu sayede Çorum’un ihracatını da geliştiriyoruz. Çorum TSO olarak herhangi bir ürünün dünyada nerelere satılabileceğinden tutun ilgili ülkelere gidiş-geliş konaklama bilgisine kadar her türlü desteği alabiliyoruz. Ayrıca Çorum UR-GE çalışmasını gerçekleştirmiş bir il. Sanayi kümeleşmesinde çok başarılıyız. Türkiye’de bu alanda çalışma yapan ilk 5 şehirden biriyiz. UR-GE’de 3 projeyi tamamlamış iliz. Türkiye’de bunu yapabilen 7 kentten biriyiz. Çorum’un en büyük eksikliği demiryolu. Samsun Limanı’nın başkent Ankara’ya bağlanması projesi bu aslında. İhalesi ile ilgili gelişmeler oldu 6 yıla çözülmesini bekliyoruz. Şu anda sattığımız üründen neredeyse yüzde 20-30 daha pahalı navlun ödüyoruz. Demiryolu ile dünya pazarlarından daha çok pay alabiliriz.”

