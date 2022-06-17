Son Dakika

Çorum, savunma sanayinde fişek ve barutla büyüyecek

Türkiye’nin “KOBİ başkenti” olarak anılan ve makine üretimi alanında dünyaca ün yapan Çorum, savunma sanayiine de iddialı girdi. Türkiye’nin en büyük fişek fabrikalarından birinin kentte yapılacağını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı’nın ardından Ahlatcı Holding de Çorum’da 1.7 milyar TL’lik yatırımla barut üretimi gerçekleştirecek. Fişek fabrikasının 1200 kişiyi istihdam etmesi bekleniyor.

Güncel 17.06.2022, 11:41 17.06.2022, 11:59
415

SAVUNMA SANAYİ İÇİN PİLOT İLİZ
Dünya Gazetesine konuşan Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, kentin savunma sanayine iş yapmaya 6-7 yıl önce başladığını bildirerek, “Ankara’da bir dizi görüşme yaptık. Oradan yetkilileri Çorum’da tesislerimizde gezdirdik. Üç firmamız gizlilik sözleşmesi ile zaten savunma sanayine ürün üretiyor. Çok kısa bir zaman önce Milli Savunma Bakan Yardımcımız Muhsin Dere, ilçemiz Sungurlu’daki OSB’ye çok büyük fişek yatırımı yapılacağını açıkladı. Şu anda en büyük heyecanımız bu. Fişek fabrikasına bağlı olarak da yanında barutla devam edecek, altında da iki kimyasal tesisin olacağı bir holding, devam niteliğinde bir yatırım yapılacak. Belki fişek fabrikasının yatırımı bitmesini beklenmeden üretime başlayacak.” dedi.


1200 KİŞİYE İSTİHDAM
Artık teknik birçok konuda Çorum’un pilot il olduğunu ifade eden Başaranhıncal şunları kaydetti: “Yatırımlar, metropollerden Anadolu’ya kayarken, biz cazip bir kentiz. 100 yıllık sanayi kültürümüz var. Bu iki büyük yatırımın tedariki konusunda da önemli yatırım olacak. Bakanlık henüz ayrıntıları açıklamadı ama bu fişek fabrikasında 1.200 kişi çalışacak ve tesis 300 dönümlük bir arazide yer alacak. Bir holdingin yapacağı barut fabrikası ise 1.7 milyar TL’lik büyük bir yatırım.
‘DEMİRYOLU İLE DÜNYA PAZARLARINDAN DAHA ÇOK PAY ALABİLİRİZ’
TOBB’un İhracat Ofisleri projesi var. Bu sayede Çorum’un ihracatını da geliştiriyoruz. Çorum TSO olarak herhangi bir ürünün dünyada nerelere satılabileceğinden tutun ilgili ülkelere gidiş-geliş konaklama bilgisine kadar her türlü desteği alabiliyoruz. Ayrıca Çorum UR-GE çalışmasını gerçekleştirmiş bir il. Sanayi kümeleşmesinde çok başarılıyız. Türkiye’de bu alanda çalışma yapan ilk 5 şehirden biriyiz. UR-GE’de 3 projeyi tamamlamış iliz. Türkiye’de bunu yapabilen 7 kentten biriyiz. Çorum’un en büyük eksikliği demiryolu. Samsun Limanı’nın başkent Ankara’ya bağlanması projesi bu aslında. İhalesi ile ilgili gelişmeler oldu 6 yıla çözülmesini bekliyoruz. Şu anda sattığımız üründen neredeyse yüzde 20-30 daha pahalı navlun ödüyoruz. Demiryolu ile dünya pazarlarından daha çok pay alabiliriz.”
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
24°
az bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@