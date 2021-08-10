“Çorum, savunma sanayi alanında hızlı yol alabilir”

23 Haziran 2021’de Çorum’da “Savunma Sanayi Sektör Buluşması”na öncülük eden SAHA İstanbul Genel Sekreteri, hemşehrimiz, Emekli Albay İlhami Keleş, ÇORUM HABER’e yaptığı değerlendirmede, uluslararası sanayi ihtisas fuarı olan, 10-13 Kasım’da açılacak SAHA EXPO’da Çorum’a yer tahsis edildiğini, bu konudaki organizasyonun, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, bu fuarın dünyada ilk fiziki ve sanal olmak üzere hibrit bir fuar olacağını, 15 Kasım ile 15 Şubat arasında 3 ay internet ortamında açık kalacağını ve dünyanın her tarafından alıcılarla 24 saat canlı görüşmeler yapılabileceğini, geçen yıl 42 bin sanal görüntülü iş görüşmesi yapıldığını söyledi.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu toplantında aldıkları kararla Alapala ve Duduoğlu firmalarını üye olarak SAHA İstanbul bünyesine kattıklarını anlatan İlhami Keleş, Çorum Sanayiinden 9 firmaya, değişik konu başlıklarında ASELSAN Tedarik Zincir GMY ve Sektör Başkanlıklarından ilgili uzmanlarla ikili görüşmeler yaptırdıklarını hatırlatarak, “6-7 Ekim tarihlerinde 2 gün ROKETSAN'ı Çorum'a getiriyoruz. Birinci gün Savunma Sanayiine girme potansiyeli olan firmalarla ikili görüşmeler, 2. gün belirlenen firmaların tesis ve yeteneklerinin yerinde görülmesi şeklinde bir çalışma olacak. Buradan çıkan sonuçlara göre uygun bulunan firmalar hem doğrudan Roketsan ile çalışmaya başlayacak, hem de SAHA İstanbul bünyesine alacağız.” dedi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’la, Roketsan gibi savunma sanayiinin diğer lider firmalarıyla işbirliklerine zemin hazırlayacaklarını, sanayi üretiminde konjonktürü koklayarak Çorum Sanayiini bir yerlere taşımaya gayret edeceklerini vurgulayan SAHA İstanbul Genel Sekreteri Keleş, “Başta Başkan olmak üzere, Çorum TSO yöneticilerinin konuya ilgi ve duyarlılıkları, motivasyonları, gelişmelere açık olmaları ve Çorum sanayiini geliştirme gayretleri takdire şayan. Ben, Çorum’da hızlı yol alabileceğimiz kanaatindeyim” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

