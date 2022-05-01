Çorum Saraçlar Ocağı’nda Arife duası geleneği sürdü
Çorum Saraçlar Ocağı tarafından her yıl dini bayram arifesinde düzenlenen Arife duası etkinliği bu yıl Ramazan Bayramı arifesinde de gerçekleştirildi.
Güncel 01.05.2022, 20:41
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Çorum’daki saraçlar yeni tip koronavirüs salgınının normalleşme sürecine girilmesi nedeni ile bu yıl yeniden biraraya gelerek bereket, birlik ve beraberlik adına dua etti.
İlimizdeki saraçların yüzyıllardır devam ettirdiği bir Ahi geleneği olan Arife duası her yıl olduğu gibi bu yıl da Çöplük Çarşısı içindeki bir saraç dükkanında yapıldı.
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan Arife duası, imam-hatipler tarafından yapılan dualarla sona erdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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