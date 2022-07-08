Çorum Saraçlar Ocağı’nda Arife duası geleneği sürdü
Çorum Saraçlar Ocağı tarafından her yıl dini bayram arifesinde düzenlenen Arife duası etkinliği bu yıl Kurban Bayramı arifesinde de gerçekleştirildi.
Güncel 08.07.2022, 20:03
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Çorum’daki saraçlar yeni tip koronavirüs salgınının normalleşme sürecine girilmesi nedeni ile bu yıl Ramazan Bayramı sonrasında Kurban Bayramı öncesinde de yeniden biraraya gelerek bereket, birlik ve beraberlik adına dua etti.
İlimizdeki saraçların yüzyıllardır devam ettirdiği bir Ahi geleneği olan Arife duası her yıl olduğu gibi bu yıl da Çöplük Çarşısı içindeki bir saraç dükkanında yapıldı.
Emekli din görevlisi ÇORUM HABER Yazarı Fikrettin Çıplak’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program dua ile son buldu.
(Volkan SINAYUÇ)
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