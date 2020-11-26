“Çorum sanayiinin eksiğini gidererek, önünü açıyoruz”

Prof. Dr. Öztürk, eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu ve iletişim uzmanı İsmail Yolcu’nun hazırlayıp sunduğu, Ülke TV’de canlı yayınlanan “Genç Vizyon” programına konuk oldu. Konuşmasına öğretmenlerin gününü kutlayarak başlayan Öztürk, “Salgın döneminde öğretmenlerimiz öğrencilerinin eğitimi için büyük mücadele veriyor. Şimdiden toplumumuzun güzide mensupları olan öğretmelerimizin gününü kutluyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Öztürk, yeni Yükseköğretim Kurulu (YÖK) vizyonuyla, üniversitelerin tek tip üniversite yapısına dönmesinin önüne geçildiğini, hem ülkesine hem de bölgesine artı değer katabilen ve bu sayede girişimci yükseköğretim kurumları olarak önlerini açacak bir açılım gerçekleştirildiğini bildirdi.

Köklü üniversitelerin ihtisaslaşmasına 2016’da başlatıldığını ve 2020 Ocak ayında da HİTÜ’nün bu sürece dahil olduğunu vurgulayan Öztürk, “HİTÜ olarak biz Türkiye’de, bölgemize, Çorum’un güzide sanayi sektörüne ve diğer bağlı sektörlere katkı sunmak üzere makina ve imalat teknolojileri alanında ihtisasımızı 2020 itibarıyla almış olduk. Çorum’da da orta düzey makine ve imalat teknolojilerinde orta düzey teknolojiyi yakalama oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Türkiye ortalaması yüzde 31. Çorum’da yüzde 36” diye konuştu.

“SANAYİCİLERİN İHTİYACI OLAN AR-GE ÇALIŞMASINI YAPIYORUZ”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın, ortak çalışmayla ve paylaşarak büyümeyi çok önemsediğine işaret eden Prof. Dr. Öztürk, şöyle devam etti: “Biz bu şartlarda, bölgedeki diğer üniversitelilerimizle birlikte işbirliği halindeyiz. Samsun’da 19 Mayıs ve Samsun, Tokat’ta Gaziosmanpaşa Üniversitemiz, Amasya’da Amasya Üniversitemiz, her birinin nitelikli insan gücü olduğu gibi altyapıları da var. Çorum’da Hitit Üniversitesi olarak zaten sanayii alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını başlattık ve ortak tezler üretiyoruz. Sanayimizin ihtiyacı olan araştırma geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Teknoloji transfer merkezimizi hayata geçirdik. Ar-Ge eksikliklerini gidererek önlerini açmaya çalışıyoruz.”

Bölgedeki üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri, teknokentler ve organize sanayi bölgeleri ile ne tür işbirliği yapılabileceği konusunda önemli girişimlerde bulunduklarını dile getiren Rektör Öztürk, “Tokat’ta dijitalleşme, Samsun’da havacılıktan tutun da sağlığa kadar, Amasya’da ankastre yapılardan tutun da anahtar teslim makine teçhizatı yapan firmaların bulunduğu alanlara kadar ne tür işbirliği yapılabileceği hususunu ele aldık ve bu anlamda Çorum’un potansiyeli ortada. Adımlarımızı kararlı şekilde atmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDE HİÇBİR ŞEY DURAMAZ”

Prof. Dr. Öztürk, Eğitimci-yazar Süleyman Beledioğlu’nun, Çorum’un makina ve imalat teknolojileri alanında orta düzey teknolojiyi yakalama düzeyinin Türkiye ortalamasının üzerinde olmasını çok çarpıcı bulduğunu, teknoloji alanındaki ilerlemenin esas kaynağının ise üniversiteler olduğunu belirtmesi üzerine de şunları söyledi: “Gençlerimiz çok cevval. Bir gencimizin yüksek lisans tezi beni çok duygulandırdı. Belli metre aralıktan sonra mayın tespiti zor. Dünyada hiçbir yerde henüz o derinliğe ulaşmadan hiçbir zayiat vermeden mayınlı alanda mayınları ortaya çıkaracak bir yüksek lisans tezinden bahsediyorum. Devletimiz gerçekten son 15 yılda büyük imkanlar sundu. Yeni YÖK aldığı kararlarla üniversitelerimizi motive etti. Gençlerimizi duayen eğitimcilerimizle de doğru şekilde kanalize ederek bu ülkenin geleceğini birlikte inşa ediyoruz. Birimizi diğerimizden daha kıymetli ya da kıymetsiz olarak algılamak yerine ortak gücümüzü ortaya koyup memleketimizin geleceği için 20 yıl sonrası, 30 yıl sonrası için ne yapabileceğimizi ortaya koyduktan sonra bu ülkenin önünde hiçbir şey duramaz.”

(Haber Merkezi)