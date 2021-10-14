“Çorum sanayicisi havalimanı ve demiryolu istiyor”
Güncel 14.10.2021, 20:00
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Türkiye’nin etkin ekonomi gazetesi Dünya, özel Çorum eki verdi. Kapağında “Makinadaki deneyimle savunmaya uzanıyor” başlığının kullanıldığı ekte, Orta ve Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi Ramazan Çamoğlu, “Çorum savunma sanayisine üs olabilir” başlıklı yazısında, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Çorum sanayicisi havalimanı ve demiryolu istiyor. Çorum’un yatırımcılarını değerlendirelim; ihracat potansiyeline bakalım; zaten fazlasıyla havalimanını hak etmiş durumda. İl olarak ciddi bir üretim yapılıyor. Demiryolu olmadığı için lojistik ve hammadde girişi üreticiye dezavantaj oluşturuyor.”
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