“Çorum sanayicisi destek bekliyor”

Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Yozgat Milletvekili Ali Keven, Çorum’da küçük ve orta boy işletmeleri ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Makina sanayi, kiremit-tuğla, un-yem, gıda, yumurta, ayakkabı, medikal gibi sektörlerin temsilcilerini fabrikalarında ziyaret eden CHP heyeti, yaşanan sorunları yerinde tespit etti.

CHP Milletvekilleri Kadim Durmaz ve Ali Keven, beraberinde CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Sekreteri Aydın Taşkın, İl Yöneticisi Günsel Yetik Erlik, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hayri Şamlı ile birlikte sanayi firmaları ve üretim tesislerini ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi heyeti ilk olarak Greyder Ayakkabı Fabrikası’nı ziyaret ederek firma yetkilisi Abidin Çatma ile görüştü. Daha sonra ise Mone Medikal firmasını ziyaret eden Milletvekilleri Durmaz ve Keven, firma yetkilisi, aynı zamanda ÇOSİAD Başkanı Hayri Şamlı’dan Çorum sanayisinin mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Un fabrikalarının makinasını üreten Dura Makina sahibi Macit Çubuk’u ziyaret ederek fabrika hakkında bilgi alan Milletvekilleri, Kemal Öz Mantı firması sahibi Suat Atalay ile de bir süre sohbet etti. Deniz Yalıtım Sahibi Yurdagül Sivri’yi ziyaret eden heyet, üretim, istihdam durumu ve yaşanan sorunları dinledi.

Ünal Yem Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Sarıaslan ile görüşerek üretim kapasitesi, ihracat durumu ve yaşanan sorunları konusunda bilgi edinen CHP heyeti, ardından un, yem, irmik fabrikalarının makinalarını üreten Basermak Makina’yı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semrin Kaleli ile istişarelerde bulundu.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden CHP heyeti, Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile durum değerlendirmesi yaptı. Başaranhıncal, heyete oda binasını gezdirerek Çorum sanayisinin sorunları hakkında özet bilgiler verdi.

CHP heyetinin sıradaki ziyaret noktası ise Çorum Ticaret Borsası oldu. Burada Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ile sohbet eden Milletvekilleri Durmaz ve Keven, üreticilerin sorunlarını dinledi.

CHP heyetini Çorum’da ayrıca Onur Tavukçuluk sahibi Ayhan Yürüyen ağırladı. Beyaz et ve yumurta sektörünün içinde bulunduğu durum ve yaşanan sorunlar, çözüm önerileri hakkında milletvekillerini bilgilendiren Yürüyen, ülkemizin dışa bağımlı olmaktan kurtulması gerektiğini anlattı.

CHP’li yöneticiler ayrıca Toprak Sanayicileri Kooperatifi Başkanı aynı zamanda Öz Kiremit yetkilisi Önder Kartal ile görüşerek sektörün durumunu değerlendirdi.

Sanayi firmalarının ve üretim tesislerinin temsilcileri, genel olarak hükümetin KOBİ’lere sahip çıkmasını, özellikle pandemi sürecinde ayakta kalmaları için destek vermesini, destek paketlerinin, teşviklerin yerinde, zamanında ve doğru kişiler için kullanılmasını, kaynakların israf edilmemesini istedi.

Milletvekilleri Durmaz ve Keven, günün sonunda parti binasında basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Gündemi ve parti çalışmalarını değerlendiren Durmaz ve Keven, parti yöneticileri ve partililerle sohbet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum’da sanayicilerin, üreticilerin sesine kulak veren, sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunup çaba harcayan milletvekilleri Kadim Durmaz ve Ali Keven’e, kendilerine eşlik eden, firmalarında ağırlayan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hayri Şamlı ve tüm sanayicilere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)