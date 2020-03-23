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Çorum Sanayi Sitesi de dezenfekte ediliyor

Çorum Belediyesi tarafından tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sebebiyle şehir merkezinde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları tüm titizliği ile devam ediyor.

Çorum Sanayi Sitesi de dezenfekte ediliyor

Çorum Belediyesi tarafından tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sebebiyle şehir merkezinde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları tüm titizliği ile devam ediyor.

23 Mart 2020 Pazartesi 19:13
Çorum Sanayi Sitesi de dezenfekte ediliyor

Bu kapsamda Oto Tamirciler Esnaf Odası’nın talebi doğrultusunda Çorum Sanayi Sitesi deBelediye Dezenfektan Ekibi tarafından dezenfekte ediliyor. Sanayi sitesinde faaliyet gösteren işyerleri, kaldırımlar, banka şubeleri ve çöp konteynırları görevliler tarafından titizlikle ilaçlandı.

Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, dezenfekte taleplerini olumlu karşılayarak, sanayide hummalı bir ilaçlama çalışması başlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve Belediye Dezenfektan Ekibine teşekkür etti.

Başkan Uzun ayrıca işyeri sahiplerine de seslenerek, işyerlerini kapatmak isteyenlerin kapatabileceğini, kapatmak istemeyenlerin de devletin vereceği karar doğrultusunda çalışmalarına devam edebileceklerini söyledi.

(Haber Merkezi)

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