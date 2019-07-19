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Çorum Sanayi Fuarı’na özel kapanış kokteyli

36. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali bünyesinde açılan Sanayi ve Ticaret Fuarı’na özel kapanış kokteyli düzenlenecek.

Çorum Sanayi Fuarı’na özel kapanış kokteyli

36. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali bünyesinde açılan Sanayi ve Ticaret Fuarı’na özel kapanış kokteyli düzenlenecek.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:14
Çorum Sanayi Fuarı’na özel kapanış kokteyli

Çorum Belediyesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin katkılarıyla Atlas Fuarcılık organizasyonunda açılan fuarda 160 firma yer aldı.

Vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiği Çorum Sanayi ve Ticaret Fuarı’nı bugüne kadar binlerce kişi ziyaret etti. Atlas Fuarcılık da fuara özel bir kapanış kokteyli düzenleme kararı aldı.

Atlas Fuarcılık Genel Müdürü Fevzi Atasagun, Çorum Sanayi ve Ticaret Fuarı’na sahip çıkan Çorumlulara ve firmalara özel bir kapanış kokteyli düzenleyeceklerini kaydederek yarın saat 21.00’de yapılacak etkinliğe tüm Çorum halkını ve firma yetkililerini davet etti.

Öte yandan kapanış kokteylinde Çorum’un sanatçıları Kazım Mercan ve Berkant Bolat sahne alacak. Çorum Kına Organizasyon ekibinin de gösterileri ile renk katması beklenen kokteyl, plaket töreni ile sona erecek.

(Volkan SINAYUÇ)

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