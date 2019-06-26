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“Çorum sanatın merkezi olacak”

Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu kuruluşunun birinci yılında Pir Baba Parkı’nda resim sergisi ve müzik dinletisi gerçekleştirdi.

“Çorum sanatın merkezi olacak”

Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu kuruluşunun birinci yılında Pir Baba Parkı’nda resim sergisi ve müzik dinletisi gerçekleştirdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:08
“Çorum sanatın merkezi olacak”

Gerçekleştirecekleri sanat etkinlikleri ile şehrin sanat hayatını hareketlendirmek ve halkın sanatla olan etkileşimini artırmak amacı ile bir araya geldiklerini belirten Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu sözcüsü Mehmet Öztürk açılışta, “Toplumsal yaşamın vazgeçilmezi sanattır. Sanatsal duyarlılığı güçlendirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz Çorum’u sanatın merkezi haline getirmek. Bizi bir araya getiren şey sanatın evrensel gücü” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Pir Baba Parkı’nda günübirlik açılan sergi, sanatseverlerin büyük beğenisini topladı.

(Esra ESEN)

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