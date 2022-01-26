Çorum- Samsun karayolunda kaza.: Yol bir saat kapandı

Kaza akşam saatlerinde Çorum- Samsun kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi.

Bir tırın kaygan yolda kayıp yol kenarındaki bariyerin üzerine çıkarak durabildiği kazanın ardından, aynı istikamette seyreden bir araç da tıra arkadan çarptı. Aynı istikamete gelen bir başka kamyon ile bir otomobilinde karıştığı kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Kaza sırasında bölgede görev yapan bir trafik polisi ile bir kişi araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bir otomobilde bulunan birisi çocuk üç kişi tedbir amaçlı ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle bir saati aşkın süre Ankara istikametine kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Görgü tanıkları kazanın buzlanma nedeniyle meydana geldiğini bir trafik polisinin son anda tırın altında kalmaktan kurtulduğunu belirterek tuzlama yapılmadığı için karayollarına büyük tepki gösterdi. Kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla kaldırılırken, Karayolları Şube Müdürlüğü ekiplerince tuzlama çalışması yapılan yol, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince ulaşıma açıldı.

Yusuf ÇINAR