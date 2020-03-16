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Çorum- Samsun karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı

 TÜRKİYE'nin en önemli yol geçiş güzergahları arasında yer alan Çorum-Samsun karayolu, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 saat boyunca ulaşıma kapandı. 

Çorum- Samsun karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı

 TÜRKİYE'nin en önemli yol geçiş güzergahları arasında yer alan Çorum-Samsun karayolu, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 saat boyunca ulaşıma kapandı. 

16 Mart 2020 Pazartesi 22:47
Çorum- Samsun karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı

Akşam saatlerinde başlayan tipi şeklindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye'nin en önemli yol geçiş güzergahları arasında yer alan Çorum-Samsun karayolunda ulaşım durdu.

Çorum-Samsun kara yolunki Hasan Zahir ve Hancılar bölgesinde buzlanma dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yolda ağır vasıtaların kayması, bazı araçların yoldan çıkması ve buzlanma sonucu meydana gelen trafik kazaları nedeniyle yaklaşık 1,5 saat çift yönlü ulaşıma kapanan kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Sürücüler yolun açılmasını  2 saat boyunca beklerken, ekiplerin kar kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sonrası yol tekrar araç trafiğine açıldı. Farklı noktalarda çok sayıda yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 16.03.2020 22:57
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