Çorum- Samsun karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı

Akşam saatlerinde başlayan tipi şeklindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye'nin en önemli yol geçiş güzergahları arasında yer alan Çorum-Samsun karayolunda ulaşım durdu.

Çorum-Samsun kara yolunki Hasan Zahir ve Hancılar bölgesinde buzlanma dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yolda ağır vasıtaların kayması, bazı araçların yoldan çıkması ve buzlanma sonucu meydana gelen trafik kazaları nedeniyle yaklaşık 1,5 saat çift yönlü ulaşıma kapanan kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Sürücüler yolun açılmasını 2 saat boyunca beklerken, ekiplerin kar kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sonrası yol tekrar araç trafiğine açıldı. Farklı noktalarda çok sayıda yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

(Yusuf ÇINAR)