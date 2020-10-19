“Çorum sağlıkta ülkenin yıldızı olacak”

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ziyaret sırasında dernek başkanı ve yöneticileriyle sohbet ederken, düşüncelerini de dile getirdi. Yıllardır kansere yakalanan hastaların Ankara başta olmak üzere çeşitli kentlerde tedavi gördüğünü hatırlatan Ceylan, tedavileri sırasında ailelerin de sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

Çorum’da açılacak Onkoloji Tedavi ve Tanı Merkezi ile birlikte artık kanserli hastaların tedavilerinin Çorum’da yapılacağını vurgulayan Milletvekili Ceylan, “İlimizi sağlıkta Türkiye'nin yıldızı yapacağız. Allah kimseye böyle bir dert vermesin. Bu sağlık kuruluşumuzla gerek ilimizdeki vatandaşlarımız gerekse bölgemizde vatandaşlarımız büyük illere giderek tedavi görmelerine gerek kalmayacak. Amacımız vatandaşlarımızın derdine derman olmaktır. Tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum” dedi.

Yeni tip koronavirüs pandemisi sürecinde de sağlık çalışanlarının özveriyle görevlerini yerine getirdiklerini anlatan Milletvekili Ceylan, “Allah hepsinden razı olsun, güç kuvvet versin. Allah’ın izniyle bugünleri de en az zayiatla atlatacağız” ifadelerini dile getirdi.

(Haber Merkezi)