“Çorum sağlıkta bölgenin yıldızı”

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine inşa edilecek Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi için düzenlenen temel atma töreninde konuşan Ceylan, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin Çorum’da 100 yılın yatırımı olduğunu belirterek, “Hemşehrilerimiz 15 dakikalık bir tedavi için Ankara’ya gitmek zorunda kalıyor. Artık bu çile sona ermiş olacak” dedi.

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin 750 bin nüfusun altında hiçbir ile yapıldığını kaydeden Ceylan, “Bu büyüklükte bir tedavi merkezi başta hiçbir ilde yok. 2021 yılında mevcut hastanemize 17 bin 181 kanser şüphesiyle başvuru yapılmış. Bu rakam, böylesi önemli bir merkezin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi” ifadesini kullandı.

Açık kalp ameliyatı ve anjiyonun yapıldığı kardiyavasküler bölümü ve diyabetik ayak bölümünün de bölgede tek olduğunu kaydeden Ceylan, “Çorum’a bölgede sağlıkta yıldız yaptım” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

