“Çorum sağlık sektörüne 38 temizlik işçisi alımı için 12 bin kişi başvurdu”

Bu rakamların Çorum’da işsizliğin ne kadar had safhada olduğunu gözler önüne serdiğini kaydeden Barış Coşgunsu, bu gibi az sayıda ve çok başvurunun olduğu işe alımlarda, alımların Noter ve vatandaşların huzurunda yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Böylelikle herhangi bir şaibeye yer verilmemiş olacağını belirten Coşgunsu, “İşe alınacakların daha önceden hazırlanması, milletvekillerinden merkez ilçeye kadar personel alımlarında kontenjanların olması kabul edilemez bir durumdur. Bu kul hakkına girer. Biz Gelecek Partisi olarak mülakat denen zulmü mutlaka bitireceğiz. Mülakat ile değil liyakat ile, kontenjan ile değil adalet ile, hiçbir vatandaşımızı birbirinden ayırt etmeksizin işe yerleştireceğiz” dedi.

Barış Coşgunsu ayrıca, Gelecek Partisi olarak her türlü usulsüzlüğün ve haksızlığın takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

