“Çorum sağlık sektörüne 38 temizlik işçisi alımı için 12 bin kişi başvurdu”
Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu, Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum 'a 38 temizlik işçisi alımı için 12 bin 199 kişi, 3 şoför alımı için 2 bin 315 kişi, 16 özel güvelik görevlisi için ise 1.355 kişinin başvuruda bulunduğunu söyledi.
Bu rakamların Çorum’da işsizliğin ne kadar had safhada olduğunu gözler önüne serdiğini kaydeden Barış Coşgunsu, bu gibi az sayıda ve çok başvurunun olduğu işe alımlarda, alımların Noter ve vatandaşların huzurunda yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Böylelikle herhangi bir şaibeye yer verilmemiş olacağını belirten Coşgunsu, “İşe alınacakların daha önceden hazırlanması, milletvekillerinden merkez ilçeye kadar personel alımlarında kontenjanların olması kabul edilemez bir durumdur. Bu kul hakkına girer. Biz Gelecek Partisi olarak mülakat denen zulmü mutlaka bitireceğiz. Mülakat ile değil liyakat ile, kontenjan ile değil adalet ile, hiçbir vatandaşımızı birbirinden ayırt etmeksizin işe yerleştireceğiz” dedi.
Barış Coşgunsu ayrıca, Gelecek Partisi olarak her türlü usulsüzlüğün ve haksızlığın takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19