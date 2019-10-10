“Çorum sağlık şehri haline gelebilir”

Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şefkat Güler beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette vatandaşa sunulan sağlık hizmetinin aksamaması için, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulurken, eczane gece nöbetlerinde güvenlik açısından yaşanan sıkıntılar konusunda da bilgiler verildi.

İlçe devlet hastanelerinin hekim kadrolarındaki eksiklikler ve teknik alt yapı sıkıntıların da dile getirildiği ziyarette İl Sağlık Müdürü Opr.Dr. Ömer Sobacı’ya bu konularla ilgili çabalarından dolayı teşekkür edildi.

Devlet Hastanesi’nin yeniden hayata geçme projesinin hastane çevresindeki vatandaşların ihtiyaçlarını gidermedeki önemi, hizmeti sunan eczanelerin görevini devam etmesi ve Çorum’un diğer iller arasında güçlü bir sağlık şehri konumunu sağlayacağının dile getirildiği ziyarette ayrıca vatandaşlara sağlık hizmeti sunan ASM'lerin ve semt polikliniklerin teknik ve fiziki anlamda güçlendirme çalışmalarının yapılmasının ülkenin tasarruf tedbirleri içinde daha uygun olacağının belirtildi. (Haber Merkezi)