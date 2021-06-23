Çorum, sağanağın ardından dolu yağışına teslim

Çorum’da akşam saatlerinde yağmur yağışı etkili oldu. Yağmurla birlikte uzun süreli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulukavak Mahallesi’nde bir sitenin bodrum katı yağmur suyuyla dolarken, sitenin bahçesinde biriken dolu ise kar manzaralarını aratmadı.

‘30 YILDIR BÖYLE SEL GÖRMEDİM’

Pek çok bölgede su birikintileri araç trafiğini olumsuz etkilerken, rüzgar nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine monte edilen Saat Kulesi maketi yıkıldı. Sungurlu İlçesine bağlı Mehmetbeyli Köyü ve Alaca ilçesine bağlı Çöplü Köyü’nde sel nedeniyle tarım arazileri zarar görürken, sel suları iki su motorunu metrelerce sürükledi. Köylülerden Murat Yurt ‘Ben 30 yıldır böyle bir yağış ve sel görmedim. İki adet su motorumuzu sel alıp götürdü. tarım arazileri olumsuz etkilendi. Ekili alanlarda hasar büyük’ dedi.

(Yusuf ÇINAR)