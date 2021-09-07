Çorum Saat kulesi kırmızı renkle aydınlatılacak

Sosyal faaliyetlerle, toplumsal konulara duyarsız kalmayan Çorum Belediyesi bu defa bir tür kas hastalığı olan Duchenne Muskuler Distrofisi (DMD) hastalığına dikkat çekecek. DMD Aileleri Derneği’nin 7 Eylül, 'Dünya Duchenne Farkındalık Günü' için farkındalık etkinliklerine destek veren Çorum Belediyesi, derneğin talebi üzerine Saat Kulesi’ne kırmızı renkte ışıklandırma yapacak.

'DMD nedir'

Duchenne Muskuler Distrofisi (DMD), kas fonksiyonu için gerekli temel protein olan distrofinin eksikliği nedeniyle, yaşamsal fonksiyonların kısıtlandığı genetik bir hastalıktır. Nadir hastalık olarak tanımlansa da her gün bir bebek DMD’li olarak dünyaya gelmekte ve binlerce çocuk, kasları hızla eriten bu hastalıkla mücadele etmektedir. Hastalığın hızlı seyri nedeniyle çocuklarımız erken yaşlarda tekerlekli sandalye ile tanışır; ellerini, kollarını rahatça kullanamazlar. İlerleyen süreçte solunum ve kalp kası da etkilendiğinden ancak cihaz yardımıyla nefes alabilirler. Tüm dünyanın dikkatini DMD’li hastaların yaşadığı sorunlara ve çözüm yollarına çekebilmek amacıyla 7 Eylül, 'Dünya Duchenne Farkındalık Günü' olarak ilan edildi.