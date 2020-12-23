“Çorum Saat Kulesi” hatıra parasının satış süresi doldu
Darphane Genel Müdürlüğünce Saat Kuleleri Serisi’nin 6’ncısı olarak bastırılan “Çorum Saat Kulesi” hatıra parasının, süre dolduğu için satıştan kaldırıldığı öğrenildi.
Güncel 23.12.2020, 19:44
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Çorum Saat Kulesi hatıra parası 10 liralık şeklinde, 15.55 gram gümüş olarak bastırılmış ve 27 Ağustos 2018’de 275 lira fiyatla satışa sunulmuştu. (Haber Merkezi)
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