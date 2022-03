Çorum robot takımından uluslararası birincilik

Ayrıca Ulusal finallerde yarışmaya da hak kazanan Çorum Doğa Koleji Ortaokul takımının bölgeyi de temsil edeceği belirtildi. Doğa Koleji tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Takım koçumuz Okan Dağlı’yı ve takım üyeleri Ahmet Can Hamgir, Egehan Kümbül, İnci Kale,Osman Efe Şimşek, İpek Elif Akgül, Alperen Efe Bektaş, Kadir Özdemir, Selim Tellioğlu, Muhammed Fatih Biber, Fuat Kayadibi arkadaşlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz"

FIRST LEGO League Challenge Nedir?

Bilim Kahramanları Buluşuyor, 9 – 16 yaş arası çocuk ve gençlerin kendilerini “topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini” sağlayan dünyada 100 ülkeden minimum 4 maksimum 10 kişiden oluşan takımların katıldığı FIRST LEGO League Challenge isimli bilimsel içerikli uluslararası turnuvanın Türkiye ayağıdır.

Turnuvaya katılacak olan takımlar 18 yaş üstü gönüllü koçlarının ve danışmanlarının rehberliğinde haftada en az 1,5 – 2 saatlik bir çalışmayla, turnuva masasının üzerinde yer alan görevleri en kısa sürede yapan bir robot programlayıp tasarlarlar ve her sezon, tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun ile ilgili araştırma projesi yürütürler. Bu yolculuk sırasında takım çalışması, deneyim paylaşımı, arkadaşça rekabet kuralları, süreç odaklı olma ve duyarlı profesyonellik onlara rehberlik eder.

Turnuvalara katılan çocuk ve gençler; hem bilim, sanat, teknoloji konularında, hem de ifade, dinleme, sunum, paylaşım, takım çalışması konularında eğlenceli bir deneyim yaşarlar. Bu deneyimler onların kendilerini geleceğin bilim insanı, mühendisi, etkin girişimcisi ve duyarlı dünya vatandaşı olarak hayal etmelerine teşvik eder.”

