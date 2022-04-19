ÇORUM rengarenk
Güncel 19.04.2022, 19:11
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Çorum Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte şehri rengârenk çiçeklerle donattı. Laleler, sümbüller, menekşeler cadde ve sokakları güzel kokusu ve rengiyle sarıyor.
Valilik binası önündeki çiçek bahçesi de seyrine doyumsuz güzelliğiyle ilgi görüyor. Vatandaşlar, çiçek bahçesinde bol bol fotoğraf çekip eşsiz manzaranın tadını çıkartıyor.
(Volkan SINAYUÇ)
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