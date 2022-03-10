Çorum, Puduhepa’yı sahiplenecek
Güncel 10.03.2022, 19:03
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Çorum’u yönetenlerin yanı sıra, Çorum iş dünyası da, Hitit uygarlığının ve dolayısıyla Çorum’un dünyaya açılmasını sağlayabilecek güçte bir “değer” olan Puduhepa’yı, Ahmet Ahlatcı ile İsmail Alapala’nın öncülüğünde sahiplenmeye başlayacak gibi görünüyor.
Doç.Dr. Meltem Doğan Alparslan, Mehmet Yolyapar, Prof.Dr. Nurcan Baykam, Rektör Prof.Dr. Ali Osman Öztürk…
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