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Çorum Protokolünden Tokat Müftüsü Pamuklu’ya ziyaret
Vali Mustafa Çiftçi, beraberinde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay ile birlikte görevine yeni başlayan Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Güncel 03.08.2020, 18:45
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1967 yılında Tokat’ın Erbaa İlçesinde doğan Abdullah Pamuklu Amasya nüfusuna kayıtlıydı ve 2012 yılından beri Çorum İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapıyordu.(Haber Merkezi)
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