Çorum protokolü, “Sarıaslan Ailesi”nin geleneksel yemeğinde buluştu

Ünal Yem’in Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hâle getirdiği yemek dün öğlen saatlerinde Samsun yolu üzerinde bulunan Yıldızpark Düğün Salonu’nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Yemeğe Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Erdal Özkan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) Başkanı Hayri Şamlı, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, TSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, ÇOSİAD yöneticileri, Çorum OSB Müdürü Yaşar Şahin, OKA İl Temsilcisi Özden Özgür Yalçın, sanayici ve işadamları, daire müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri iş ve siyaset dünyasından çok sayıda ile birlikte diğer davetliler iştirak etti.

Geleneksel Muharrem ayı yemeğinde Turgut Özal İş Merkezi Camii İmam Hatibi Musap Ungever, Baltalı Camii İmam Hatibi Mesut Şentürk, din görevlisi Alaattin İpekli, Laçin Ulucami İmam Hatibi Ünal Güngör ve Dede Arif Demiral tarafından Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunduktan sonra Kerbela Şehitleri başta olmak için tüm şehitler için Gülbank Duası edildi. Ayrıca Ünal Yem Kurucusu Haydar Sarıaslan başta olmak için firmaya emeği geçen ve vefat etmiş olanlarla ülkemizin birliği, dirliği için dua edildi.

Etkinlikte TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Ünal Yem Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Sarıaslan ve aile üyeleri Murat Sarıaslan, Haydar Can Sarıaslan, İlker Sarıaslan ile Dinçer Sarıaslan konuklarıyla yakından ilgilendi. Ünal Yem Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Sarıaslan, Muharrem ayı nedeniyle her yıl düzenledikleri aşure yemeğine katılan tüm konuklara teşekkür ederek “Yemeğimizin ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte daha anlamlı hâle geldiğine inanıyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)