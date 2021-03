Çorum projelerini görüştüler

TBMM’de devam eden yoğun çalışmalarının yanısıra MKYK üyesi olması nedeniyle parti genel merkezi tarafından da farklı görevler verilen Milletvekili Ceylan, yoğun geçen çalışma temposunda Çorumlu hemşehrilerini de unutmuyor. Koronavirüs sürecinde TBMM’de de ziyaretçi kabul edilmeye başlanması ile birlikte ziyaretçi akınına uğrayan AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan’ın son konuğu Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Akkuş ve yönetimi oldu.

Akkuş ve beraberindeki Hüseyin Akmaz, Recep Akça, Yasin Akça, Süleyman Gök, Hüseyin Alibaş, Funda Çalışkan, Burak Kirenci ve Recep Karaman’ı TBMM’de ağırlayan Milletvekili Ceylan, Çorum’un gelişmesine katkı sunacak projeler hakkında istişarede bulunduklarını belirterek heyete ziyareti için teşekkür etti. Ceylan; “Çorum’dan başka bir yerde yaşıyor olmalarına rağmen memleket özlemi ve sevdasıyla hareket eden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bizlerin de Çorum’un bir evladı ve milletvekili olarak tüm hemşehrilerimizin her konuda yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim” diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın Çorum için gecesini gündüzüne katarak çalıştığını söyleyen Akkuş ise her zaman ve her konuda yanlarında olan Ceylan’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)