Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı ve naklinin engellenmesine yönelik yürütülen iki ayrı operasyonda 1 adet extacy hap, 49,92 gr. esrar maddesi, 8 adet sentetik ecza ile 3,93 gr. metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında, Türk ceza kanunun 188. maddesinde yer alan uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak suçlarından başlatılan işlemlerin devam ettiği bildirildi.