Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Osmancık ilçe güzergahı kullanılarak uyuşturucu madde nakli yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik timleri ilçede bir operasyon düzendi. Düzenlenen operasyonda, bir zanlının eşyalarının arasına gizlenmiş 2 kilo 150 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.