Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı narkotik timleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Güncel 26.02.2021, 19:16
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Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Osmancık ilçe güzergahı kullanılarak uyuşturucu madde nakli yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik timleri ilçede bir operasyon düzendi. Düzenlenen operasyonda, bir zanlının eşyalarının arasına gizlenmiş 2 kilo 150 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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