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Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. 

Güncel 04.09.2020, 16:36
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Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre yapılan istihbari çalışmalar sonucunda narkotik timleri Çorum'un Alaca ilçesi'nde düzenledikleri operasyonda 1 kilo 150 gram esrar maddesi ile 1 adet tüfek ele geçirdi. Olayla ilğili olarak gözaltına alının iki zanlı haklarında düzenlenen adli evraklar ile sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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