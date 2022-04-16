Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Güncel 16.04.2022, 12:16
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde naklinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 64 gram metamfetamin maddesi ile 6 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan bir kişi ise gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli şahıs, hakkında düzenlenen adli evraklar ile mahkemeye sevk edildi.
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