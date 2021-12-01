Çorum polisinden sahte döviz operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü bağlı ekipler tarafından il merkezinde yapılan çalışmalarda bir şahsın iş yerlerine sahte Amerikan Doları sürdüğünün tespit edildi. Kimliği belirlenen şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde yaptıkları aramada 95 adet sahte 100'lük Amerikan Doları ile 1 adet sahte 50 euro ele geçirildi.

Sahte dövizlere el koyan polis ekiplerinin, şüpheli şahıs hakkında Türk Ceza Kanunun 197. maddesi uyarınca adli işlem başlatıldığı öğrenildi.