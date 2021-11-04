Çorum polisinden ruhsatsız silah operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinden yapılan önleyici devriye görevi esnasında, silah taşıyan şahıslar olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. 2 şüpheli şahsın bulunduğu ikamette dışarıdan bakıldığında av tüfeklerinin görülmesi üzerine ekipler, Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda evde arama yaptı. Yapılan aramada 3 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ile bu tüfeklere ait 55 adet fişek ele geçirdi.

İl merkezinden yapılan asayiş uygulaması esnasında ise durdurulan bir araç içerisindeki şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ile bu tabancaya ait 9 adet fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube ekipleri tarafından, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' olayıyla ilgili yapılan araştırmalar esnasında, olayın faili olduğu belirlenen şüpheli şahıs, olayda kullandığı kısa dipçikli ruhsatsız tüfek ile birlikte yakalandı.

İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 ayrı olayın failleri olarak yakalanan 4 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olaylarla ilgili olarak adli işlemleri devam ettiği bildirildi.