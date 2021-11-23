Çorum polisinden kaçak makaron operasyonu
Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.
Güncel 23.11.2021, 19:21
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Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın araç ve iş yerinde bandrolsüz makaron sigara bulunduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda söz konusu iş yeri ve şahsın aracında yapılan aramalarda 125 bin 600 adet çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak makaron sigara ile 45 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.
Bandrolsüz makaron ve kaçak tütüne el koyan polis ekipleri iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlattı.
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