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Çorum polisinden “Duman” operasyonu

Çorum’da kaçak tütün ve bandrolsüz makaron satışı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 ton kaçak tütün, çok sayıda bandrolsüz makaron ve sahte bandrol ele geçirildi. 

Çorum polisinden “Duman” operasyonu

Çorum’da kaçak tütün ve bandrolsüz makaron satışı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 ton kaçak tütün, çok sayıda bandrolsüz makaron ve sahte bandrol ele geçirildi. 

17 Ekim 2019 Perşembe 16:08
Çorum polisinden “Duman” operasyonu

Edinilen bilgilere göre, sigara ve tütün kaçakçılarına karşı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. “Duman” adı verilen operasyonda belirlenen adresler ve araçlarda yapılan aramalarda 15 ton kıyılmış tütün, 500 bin adet sahte bandrol, 10 milyon adet bandrolsüz makaron sigara, 3 milyon adet bandrolsüz dolu makaron, 100 adet bıçak, 1 ton nargile tütünü, 50 adet elektronik sigara, bin 170 kilo kaçak çay ele geçirilirken, B.B., D.B. ve Y.B. adlı şahıslar gözaltına alındı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliye'ye sevk edildi. 

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