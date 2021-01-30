Çorum polisi Çanakkale Savaşları Mobil Müzede nöbette

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Ankara'dan 30 Haziran 2020'de yola çıkan mobil müze, dün Çorum Hürriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşturuldu.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıklar ve yaşananların vatandaşlara anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, 57'nci durağı olan Çorum'da vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte Hürriyet Meydanına çekilen TIR, polis tarafından 24 saat koruma altına alındı. Ekipler gece ve gündüz, "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesinde nöbet tutmaya başladı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çorum'da 1 Şubat Pazartesi günü yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlayacağı belirtilirken, polis ise hafta sonu ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pazartesi sabahına kadar TIR’ın hemen yanında 24 saat nöbet tutmayı sürdüreceği öğrenildi.