Çorum polisi'nden sentetik ecza operasyonu

Edinilen bilgiye göre, 55 plakalı bir aracı takibe alan narkotimler, durdurdukları araçta yapılan aramada 10 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs hakkında TCK'nun 191 maddesinde yeralan uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonu genişleten Narkotik ekipleri, sentetik ecza maddelerini sattığı tespit edilen başka bir şahsın yakalanması çalışma başlanılmış, düzenlenen operasyonda şahıs ikametinde yakalandı. Yakalanan şahsın ikamet ve aracında yapılan aramalarda bir önceki operasyonda ele geçirilen aynı tip ve özelliklerde 32 adet daha sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında TCK'nun 188. maddesinde yer alan uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri konularak serbest bırakıldı.