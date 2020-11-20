Çorum polisi kısıtlama kararı sonrası denetim yaptı
Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, iş yerlerine getirilen kısıtlama kararı ile pek çok esnaf saat 20.00'de işyerlerini kapattı.
Güncel 20.11.2020, 23:21
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Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Çorum’da da alışveriş yerleri, market, restoran, berber gibi iş yerlerine bugünden itibaren 20.00 ile 10.00 saatleri arasında kısıtlama getirildi. Kısıtlama saatinin gelmesi ile esnaf kepenk kapattı. Polis ekipleri de iş yerlerinin yoğun bulunduğu yerlerde denetim yaptı. Gazi Caddesi ve bazı bölgelerde görev yapan polis ekipleri, işletme sahiplerini yalnızca paket servis ile hizmet vermeleri konusunda uyardı.
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