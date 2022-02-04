Çorum polisi de denetimlerini artırdı

Öte yandan Yaşanan bu iki önemli olay sonrası yurt genelinde olduğu gibi Çorum’da da güvenlik güçleri hemen harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Kent genelinde bulunan başta Atatürk Anıtı olmak üzere pek çok bölgede denetimlerini artırdı. Olası bir duruma karşı denetimlerin yanı sıra her bölge güvenlik kameralarıyla saniye saniye takip ediliyor.

(Yusuf ÇINAR)