Çorum polisi de denetimlerini artırdı
Samsun'da kimliği belirsiz kişilerce Atatürk heykelinin halatlarla devrilmeye çalışılmasından bir gün sonra bu kez de Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Adalet Meydanı'nda bulunan Adalet anıtı, yine kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Yaşanan bu iki olay sonrası halk meydanda nöbete başladı.
Güncel 04.02.2022, 12:02 04.02.2022, 12:33
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Öte yandan Yaşanan bu iki önemli olay sonrası yurt genelinde olduğu gibi Çorum’da da güvenlik güçleri hemen harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Kent genelinde bulunan başta Atatürk Anıtı olmak üzere pek çok bölgede denetimlerini artırdı. Olası bir duruma karşı denetimlerin yanı sıra her bölge güvenlik kameralarıyla saniye saniye takip ediliyor.
(Yusuf ÇINAR)
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