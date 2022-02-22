Çorum polisi binlerce öğrenciye ulaştı

Uzun süredir devam eden ve ilçelerin tamamında çalışmalarını tamamlayan ekip, dün de kent merkezinde bulunan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu öğrencilerle bir araya geldi.

Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğünde görevli polis memurları İbrahim Kurtoğlu, Osman Aktaş, okulun konferans salonunda '' Bilinçli Çocuklar Mutlu Yarınlar'' isimli projeyi anlattı.

Kurdoğlu , öğrencilere, polis korkularını nasıl yeneceklerini, suç ve suçlu profillerini tanıtarak çevrelerine karşı duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak, suç ve suçlulara karşı bilinçlenmelerini sağlayarak en önemlisi de ''Seni Polise Veririm'' diyen ailelerin ''Beni Polis Amcaya Ver'' diyebilen bilinçli nesiller yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla böyle bir projenin hazırlandığını söyledi. Yaklaşık 45 dakika süren anlatım sonrası polis memuru öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Proje hakkında bilgi veren Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili ve Çocuk Şube Müdürü Deniz Dağdelen, ise program çıkışı yaptığı açıklamada “Mutlu Yarınlar Bilinçli Çocuklar” Projesi kapsamında ülkemizde internet, sosyal medya ve benzeri konularda çocukların bilinçlenmesini amaçladıklarını söyledi.

Proje kapsamında Çorum’un ilçelerinde yer alan tüm okullarında bu konularda bilgilendirmeler yapıldığını bildiren Dağdelen, “Bu proje kapsamında güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımı, herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında polise başvurmaları gerektiği, polisin korkutucu olmadığını anlatabilmek için bu projeyi başlatmış olduk, Projemize Siber Suçlar ve Çocuk Şube’den destek almaktayız. Biliyoruz ki çocuklar bizim geleceğimizin teminatıdır. Öğrencilerimizin sağlıklı eğitimi, sağlıklı bir sosyal kullanımı gibi durumlarda iyi eğitilmiş olmalarının ülkemize büyük fayda sağlayacağını düşünmekteyiz” dedi.

(Yusuf ÇINAR/ NURDAN AKBAŞ)