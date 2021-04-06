Çorum Piroliz Tesisi 49 yıl üretim yapacak

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kurulacak olan Çorum Sungurlu OSB Piroliz Tesisi’nin toplam elektriksel kapasitesi 2,17 MWe olacak.

PİROLİZ NEDİR?

Piroliz malzemelerin asal bir ortamda yüksek sıcaklıklarda termal ayrışmasıdır. Kimyasal bileşim değişikliğini içerir. Kelime Yunanca pyro "ateş" ve parçalama "ayırma" unsurlarından türetilmiştir. Piroliz en yaygın olarak organik malzemelerin işlenmesinde kullanılır. Ahşabın yakılmasında yer alan işlemlerden biridir. Genelde organik maddelerin pirolizi uçucu ürünler üretir ve karbon, kömür bakımından zengin bir katı kalıntı bırakır. Piroliz gazlaştırma veya yanma işlemlerinde ilk adımı kabul edilir. Piroliz uygulamaları biyokütleyi sentez gazına ve biyokömüre, atık plastikleri tekrar kullanılabilir yağa veya atıkları güvenli bir şekilde tek kullanımlık maddelere dönüştürür.

