Çorum, patentte ilk 30 il arasında

Erzurum’da 2019 yılı Nisan ayında 1, bu yılın ilk 4 ayında ise 7 patent üretildi. İl patent başvuru sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 22, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise Van ile birlikte birinci sırada yer aldı.

KUZEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerinin bulunduğu Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde Şubat ayında 4, Mart ayında 5, Nisan ayında 3 olmak üzere 4 ayda 12 başvuru yapıldı. Doğu Anadolu Bölgesi’nden ise Ocak ayında 1, Şubat’ta 13, Mart’ta 8, Nisan’da 11 olarak toplam 33 başvuru kaydedildi.

2019 yılının 4 aylık dönemi içinde Erzurum, Van, Elazığ, Malatya, Iğdır, Bitlis ve Hakkari illerinden başvuru yapılırken, 7 ilden başvuru yapılmadı. bu yılın ilk dört ayında toplam olarak Van ve Erzurum’dan 7, Elazığ ve Malatya illerinden 6, Iğdır’dan 4, Bitlis’ten 2 ve Hakkari’den de 1 patent başvurusu yapıldı.

Erzurum Türkiye illeri patent üretimi sıralamasında 22’inci sırada yer aldı. Patent üretiminin en yüksek olduğu 30 il ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Manisa, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Eskişehir, Kayseri, Muğla, Mersin, Antalya, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Balıkesir, Isparta, Samsun, Kütahya, Şanlıurfa, Karabük, Denizli, Çanakkale, Hatay, Erzurum, Van, Burdur, Çorum olarak kaydedildi.

(İHA)