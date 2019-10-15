Çorum Park’ta tadilat başladı

Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi'nin de yer aldığı Çorum Park’ta tadilat çalışmaları başladı. Yapılan tadilat çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın geçtiğimiz aylarda ihaleye verilen restoran ve kafenin üzerinde yer alan çelik konstrüksiyonun boyama ve tadilat işlerinin yanı sıra alt katta bulunan Sanat Galerisi ve Müzesi'nin de bazı tadilat çalışmalarının yapılacağını söyledi. Tadilat işlerini yapacak olan firmanın çalışmalara hemen başladığını belirten Aşgın gerekli güvenlik önlemlerinin ise alındığını belirtti.

Çorum Park içerisinde yer alan restoranın tadilat süresince açık olacağının altını çizen Aşgın, “Belediyemizce yaptırılacak olan Sanat Müzesi ve Galerisi onarım işini 2 Eylül 2019 tarihinde ihale ettik. İhaleyi alan firma sözleşmenin imzalanması ile çalışmalarına başladı. Onarım kapsamında, yapı üzerinde bulunan çelik konstrüksiyona bakım yapılacaktır. Çelik konstrüksiyonun paslı yüzeyleri tamamen temizlenecek ve boyalı yüzeyleri zımparalanarak boyaya hazır hale getirilecektir. Daha sonra iki kat epoksi astar boya üzerine iki kat poliüretan boya ile boyanarak toplamda 180 mikron kaplama yapılacaktır. Korozyona karşı uzun ömürlü bir kaplama hedeflenmektedir. Ayrıca iş kapsamında yapının su alan bölümleri onarılarak yenilenecektir. İş kapsamında mekanik tesisatların onarımı da yapılacaktır. Bu kapsamda; atık su tahliye sistemi yenilenmesi, asansör sistemi revizyonunun yapılması ve ısıtma sisteminde bulunan bazı arızaların giderilmesi sağlanacaktır. Onarım sırasında yapının restoran kısmında bulunan Havuzbaşı Et Lokantası hizmet vermeye devam edecektir. Şantiye çevresinin beton direkli tel çit ile kapatılması, branda çekilmesi vb. gibi önlemlere ek olarak, iş sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınarak imalatlar yapılacaktır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)