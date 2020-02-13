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Çorum özel tur umrecileri dualarla uğurlandı

Çorum İl Müftülüğü organizasyonu ile düzenlenen “29 Günlük Çorum Özel Tur” umrecileri dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Çorum özel tur umrecileri dualarla uğurlandı

Çorum İl Müftülüğü organizasyonu ile düzenlenen “29 Günlük Çorum Özel Tur” umrecileri dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

13 Şubat 2020 Perşembe 21:40
Çorum özel tur umrecileri dualarla uğurlandı

Çorum Otogarı’nda düzenlenen uğurlama programına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü ve aynı zamanda Kafile Başkanı Muharrem Biçer, Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu, Hac ve Umre Şube Müdürü Abdulmuttalip Tatlılıoğlu, Müftülük personeli ve çok sayıda umreci yakını ile vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftülüğü Tasavvuf Musıkisi İlahi Korosu ilahi ve kasideler seslendirdi.

Programda İl Müftüsü Muharrem Biçer ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da birer konuşma yaptı. Konuşmacılar, umrecilere kutsal topraklardaki ibadetleri konusunda önemli tavsiyelerde bulunarak dualarında ülkemizi de unutmalarını istedi.

Uğurlama programı İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu’nun yaptığı uğurlama duasıyla son buldu.

Umreciler, 13 Mart 2020 tarihinde kutsal topraklardan yurda dönecekler. (Haber Merkezi)

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