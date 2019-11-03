Çorum Özel Hastanesi personeli maske taktı

Çorum Özel Hastanesi Başhekimi, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Bilgili, Lösemili Çocuklar Haftası ile ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, “Kısa adı LÖSEV olan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, kuruluşunun 20. yılında Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında ‘Hayatımız Çocuklarımız’ sloganıyla farkındalık yaratmaktadır. Bizler de, löseminin, iyi beslenilmesi ve iyi koşullarda yaşanması halinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Maske takan herkes fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşarak LÖSEV’e destek olma çabası gösteriyor” diye konuştu.

Hastane, sosyal medya hesaplarından da Lösemili Çocuklar Haftası ile ilgili görseller yayınladı.

(Haber Merkezi)