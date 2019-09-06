Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98987
ALTIN
276.754
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0199
EURO
6.3121

Çorum Özel Hastane aşure dağıttı

Çorum Özel Hastanesi, Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıttı.

Çorum Özel Hastane aşure dağıttı

Çorum Özel Hastanesi, Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıttı.

06 Eylül 2019 Cuma 22:46
Çorum Özel Hastane aşure dağıttı

Çorum Özel Hastanesi, Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıttı. Çorum Özel Hastanesi, Muharrem ayı nedeniyle Üçtutlar Mahallesi Dülgeroğlu İsmet Çenesiz Camii’inde Cuma Namazı çıkışında özel olarak hazırladığı aşureleri dağıttı.

Dülgeroğlu İsmet Çenesiz Camii’inde Cuma Namazı çıkışında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, mahalle sakinlerine aşureleri ikram etti.

Bilgili, dini ve milli bayramların yanı sıra aşure günü ve Muharrem ayının da toplumsal barışı, kardeşliği ve dayanışmayı artıran günler olduğunu belirterek, “Dağıtımını yaptığımız aşurenin ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi ve mahalle sakinlerinin Muharrem ayını kutladı. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza tüm topluma verilmiştir”
“Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza tüm topluma verilmiştir”
Muharrem birlikteliği
Muharrem birlikteliği
“Yaprak biti” isyanı
“Yaprak biti” isyanı
Yeşilgöl için proje hazırlandı
Yeşilgöl için proje hazırlandı
Gülseren Uyar, son yolculuğuna uğurlandı
Gülseren Uyar, son yolculuğuna uğurlandı
Okul ve kurum müdürleri ile değerlendirme toplantısı
Okul ve kurum müdürleri ile değerlendirme toplantısı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim