Çorum OSB’de çelik döküm fabrikasında yangın çıktı

Yangın, öğle saatlerinde başladı. Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren çelik döküm fabrikasının modelhane bölümünden alevlerin yükseldiğini gören işçiler hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü’ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışması ise devam ediyor. Türkiye’nin en büyük çelik döküm fabrikaları arasında yer aldığı öğrenilen fabrikadaki yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yusuf ÇINAR)

