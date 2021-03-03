Çorum OSB’de 7696 kişi istihdam ediliyor

Yapılan açıklamaya göre, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde orman ürünleri ve mobilya sektöründe 136, tekstil sektöründe 2117, gıda sektöründe 824, taş ve toprağa dayalı sanayi sektöründe 655, kimya-plastik sektöründe 338, makine ve metal sektöründe 2406 ve diğer sektörlerde 1219 olmak üzere 7696 kişi istihdam edildi.

Öte yandan Çorum OSB’de orman ürünleri ve mobilya sektöründe 4, tekstilde 12, gıdada 20, taş ve toprağa dayalı sektörde 4, kimya-plastik sektöründe 11, kâğıt ve kâğıt ürünleri sektöründe 4, makine ve metal sektöründe 56 ve diğer sektörlerde 9 olmak üzere firmalar toplam 118 parselde faaliyet gösteriyor.

4. bölge kapsamında yer alan Çorum’un yeni teşvik paketine göre yapılacak yatırımlar, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, gelir-kurumlar vergisi indirimi, faiz desteği ve SGK işveren pirim desteklerinde 5. Bölge teşvik unsurlarından faydalandığının belirtildiği açıklamada, organize sanayi bölgesinde bulunan binalar için daim olarak emlak vergisi muafiyeti ve sanayi sicil belgesine sahip yatırımcıların elektrik tüketiminden alınan %2 TRT payına muafiyeti getirildiği de belirtildi.

İlave alanla birlikte 665 hektarlık bölgede 4562 sayılı OSB Kanunu’nun ek-3. maddesine (%60 oranında) istinaden kısmen bedelsiz olarak 2020 yılında 27 adet parsel tahsis edildiği bilgisi verilirken, 17 adet yeni yapı ruhsatı, 31 adet tadilat ruhsatı, 19 adet ek bina yapı ruhsatı, 34 adet isim değişikliği yapı ruhsatı olmak üzere toplam 101 adet yapı ruhsatı; 24 adet yapı kullanma izin belgesi ve 13 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı belgesi verildi. (Haber Merkezi)