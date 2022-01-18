Çorum OSB Müdürlüğü görevine Özden Özgür Yalçın atandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü görevine atandı. Çorum OSB Müteşebbis Heyeti tarafından ataması yapılan Yalçın, 17-01-2022 tarihinde görevine başladı.

Özden Özgür Yalçın kimdir?

1972 Çorum doğumlu olan Yalçın, Osmancık İlçesi Tekmen Köyü nüfusuna kayıtlıdır. İlköğrenimini Kargı’ da, ortaöğrenimini Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Lisesinde, lise öğrenimini Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesinde tamamladı. Memuriyet hayatına Erzurum Hava Meydan Komutanlığı Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünde başladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümünü bitiren Yalçın, Çorum Meteoroloji İstasyon Md.ğü, Tarım İl Müdürlüğü, T.C. Çorum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Çorum Koordinatörlüğü, Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilciliği, Çorum KOSGEB Md.ğü, Çorum İl Özel İdaresi ile T.C. Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Proje Koordinatörlüğünde, mühendis ve yönetici olarak bulundu. 2006 yılında, AB destekli “Samsun, Kastamonu ve Erzurum Düzey-2 Bölgelerinde Bölgesel Kalkınma” programında görev aldı. 2007 yılında Çorum Sanayici ve İşadamları Derneği-ÇORUMSİAD tarafından “Yılın Personeli” seçilen Yalçın, 2009 yılında, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında, Uzman, Program Yönetim Birim Başkanlığı ve Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Ulusal ve yabancı fonların Çorum’ daki, KOBİ’ ler, stk’lar ve kamu kurumları tarafından faydalanılması için birçok çalışmada görev aldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Özden Özgür Yalçın İngilizce bilmektedir.